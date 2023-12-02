Нерешительность: 8 ключей к замкам

Кто-то с сожалением признает неуютное соседство, живя с постоянным, щемящим чувством нерешительности, а иногда нерешительность и неуверенность умело маскируются, и вы не ощущаете их явного присутствия в вашей жизни, либо ощущаете смазано.
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