Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

22 781 подписчик

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Свежие комментарии

  • Надежда Петракова (не хочу)
    времена разные...а потому и аскезы иные🙏🤔Женская аскеза
  • tatiana Drakon
    Александр Николаевич! По-доброму, с теплом, смиренно желаю Вам родиться в следующей жизни женщиной. Благо дарю.Женская аскеза
  • Grandad
    Базальт не "очень твердый в обработке" камень, а один из самых мягких и легких в обработке.Ольмекские головы

Нерешительность: 8 ключей к замкам

Нерешительность: 8 ключей к замкам

Кто-то с сожалением признает неуютное соседство, живя с постоянным, щемящим чувством нерешительности, а иногда нерешительность и неуверенность умело маскируются, и вы не ощущаете их явного присутствия в вашей жизни, либо ощущаете смазано.

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