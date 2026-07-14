Сводка на 14 июля! Взрывы в Киеве и Одессе, успехи под Харьковом, тревожные сигналы для ВСУ,

Взрывы в Киеве и Одессе, продвижение российских войск и уничтожение пунктов БПЛА: главные события в зоне СВО к утру 14 июля В ночь на 14 июля в Киеве и Одессе прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги.
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