Сводка на 14 июля! Взрывы в Киеве и Одессе, успехи под Харьковом, тревожные сигналы для ВСУ,

Взрывы в Киеве и Одессе, продвижение российских войск и уничтожение пунктов БПЛА: главные события в зоне СВО к утру 14 июля В ночь на 14 июля в Киеве и Одессе прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги.