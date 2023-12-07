Аграриев Подмосковья пригласили на форум о новых цифровых сервисах и технологиях

Форум «Кооперативные ценности и новые механизмы кооперации» пройдет в Мытищах 14–15 декабря. К участию приглашают представителей органов власти, лидеров кооперативного сектора и агропромышленной отрасли, а также представителей малых форм хозяйствования АПК.