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«Удар по самим себе»: успеет ли ЕС подготовить 18-й пакет санкций против России к саммиту G7

«Удар по самим себе»: успеет ли ЕС подготовить 18-й пакет санкций против России к саммиту G7

Евросоюз не успеет согласовать 18-й пакет санкций против России к июньскому саммиту G7, который пройдёт 15—17 июня, сообщают СМИ Ранее американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь также разработали законопроект, предусматривающий новые ограничительные меры в отношении Москвы.

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