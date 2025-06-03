«Удар по самим себе»: успеет ли ЕС подготовить 18-й пакет санкций против России к саммиту G7

Евросоюз не успеет согласовать 18-й пакет санкций против России к июньскому саммиту G7, который пройдёт 15—17 июня, сообщают СМИ Ранее американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь также разработали законопроект, предусматривающий новые ограничительные меры в отношении Москвы.