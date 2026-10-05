Zivert выложилась на сцене, а зрители услышали только гул

Концерт Zivert на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 3 октября собрал около 60 тысяч человек. Постановка новой программы «Где-то в ретро» обошлась, по словам организаторов, в 174 миллиона рублей: гигантский ретро-магнитофон на сцене, сухая пена вместо снега, фаер-шоу и бесконечная смена нарядов — от сиреневой шубы до костюмов в стиле Майкла Джексона.
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