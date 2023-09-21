Мрачная нумерология: 101 против 102. Гибель Арцаха.

Misha Glusch Степанокерт для азеров - это тоже самое, что украина для нас, а с другой стороны - азербайджан для нас - та же самая украина, задумаешься...

Генрих "...вышесказанное не снимает с России задачи бороться за Армению, не отдавать её без боя Западу, потому что, сдавая ему территории, находившиеся в нашей орбите, мы приближаем момент, когда война начнётся на наших собственных." (с) Надеюсь, автор этих слов уже записался в добровольцы...на вооруженную борьбу за интересы Армении, которая с нами даже не граничит? Через Грузию намеревается воевать и с кем???