Армянский Карабах в лице не признанной даже Ереваном НКР, которую прозападный режим Пашиняна сдал в два этапа, доживает последние дни.
Мрачная нумерология: 101 против 102. Гибель Арцаха.
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Misha Glusch
Степанокерт для азеров - это тоже самое, что украина для нас, а с другой стороны - азербайджан для нас - та же самая украина, задумаешься...
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12 час.
Генрих
"...вышесказанное не снимает с России задачи бороться за Армению, не отдавать её без боя Западу, потому что, сдавая ему территории, находившиеся в нашей орбите, мы приближаем момент, когда война начнётся на наших собственных." (с) Надеюсь, автор этих слов уже записался в добровольцы...на вооруженную борьбу за интересы Армении, которая с нами даже не граничит? Через Грузию намеревается воевать и с кем???
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7 час.
Александр Конкин
Благими пожеланиями устлана дорога ... У России нет даже своей патриотически настроенной элиты, так откуда возьмет и тем-более "воспитает" армянскую элиту? Все работает с тем человеческим материалом, который есть, уже есть! А кто есть? Правильно! Продажные и ненадежные! Вот какой-нибудь, очередной Сурков, и поделит с ними выделенные на "благое дело" бабки...! Финита...
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6 час.
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