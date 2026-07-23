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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Барнаулец пять лет копил на желанный немецкий автомобиль и попал на мошенников

Барнаулец пять лет копил на желанный немецкий автомобиль и попал на мошенников

На одном из сайтов нашел фирму, в которой продаются машины Мошенники едва не обманули жителя Барнаула, который мечтал приобрести немецкий автомобиль, однако проявил бдительность и не поддался на уловки, сообщает алтайское МВД.

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