Барнаулец пять лет копил на желанный немецкий автомобиль и попал на мошенников

На одном из сайтов нашел фирму, в которой продаются машины Мошенники едва не обманули жителя Барнаула, который мечтал приобрести немецкий автомобиль, однако проявил бдительность и не поддался на уловки, сообщает алтайское МВД.
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