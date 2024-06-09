New Atlas: стартап DrinkingMaker представил диспенсер для добычи воды из воздуха

Компания DrinkingMaker представила на краудфандинговой платформе IndieGoGo устройство The Next-Gen 3-in-1 Atmospheric Water Dispenser (AWD), которое извлекает воду из воздуха, очищает ее и одновременно очищает окружающий воздух.
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