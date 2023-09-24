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«Ред Булл» завоевал Кубок конструкторов 2023 года

«Ред Булл» досрочно оформил победу в командном зачете «Формулы-1» по итогам сезона-2023. На Гран-при Японии Макс Ферстаппен одержал победу, Серхио Перес сошел.

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