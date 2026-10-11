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FiNE NEWS

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«Полное лицемерие»: США ответили Европе за сделку с Россией по дизельному топливу

Глава Министерства финансов США Скотт Бессент резко ответил на критику европейских стран в адрес сделки с Россией по поставкам дизельного топлива на мировые рынки.

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