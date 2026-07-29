Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Желтый туман – он же желтый кошмар: Укро-эксперты издеваются над «таинственным наступом» ВСУ

Желтый туман – он же желтый кошмар: Укро-эксперты издеваются над «таинственным наступом» ВСУ

Ряд западных и украинских OSINTов, на которые опираются очень многие наши обзорщики, закрасил желтым цветом значительные участки на границе Запорожской и Днепропетровской областей, дескать, “ранее спорные районы, на которые претендовала РФ, были верифицированы как подконтрольные Украине, либо там были зафиксированы успешные действия ВСУ”.

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