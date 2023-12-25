«Магистрали – в нормативе!»: мэр Локоть отчитался об уборке дорог

Состояние дорог после снегопадов оценил на оперативном совещании градоначальник Новосибирска. В понедельник, 25 декабря, на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области мэр Новосибирска Анатолий Локоть отчитался о состоянии дорог.
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