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«Магистрали – в нормативе!»: мэр Локоть отчитался об уборке дорог

«Магистрали – в нормативе!»: мэр Локоть отчитался об уборке дорог

Состояние дорог после снегопадов оценил на оперативном совещании градоначальник Новосибирска. В понедельник, 25 декабря, на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области мэр Новосибирска Анатолий Локоть отчитался о состоянии дорог.

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