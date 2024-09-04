РБК: в Минпромторге объяснили запрет использовать Telegram госслужащим

Государственные служащие не отказались от использования мессенджера Telegram, несмотря на арест его основателя Павла Дурова, однако для служебных переписок чиновникам рекомендуют перейти на специальный служебный сервис "Среда".
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