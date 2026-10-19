Проект бюджета РФ предусматривает замедление темпов инфляции до целевых 4% в 2027 году. Но достижению цели могут помешать ослабление рубля, восстановление импорта, корректировка тарифов и увеличение потребительского спроса.
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