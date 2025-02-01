Один из камчатских вулканов в ближайшее время может громко «выстрелить» - ученые

В ближайшие дни на Камчатке может произойти мощное извержение вулкана Безымянный. Как сообщает РИА Новости, вероятность этого спрогнозировали ученые из Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН).