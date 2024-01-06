«Калгари» вызвал Яна Кузнецова из АХЛ. У 21-летнего защитника 7 очков и «+5» в 31 игре за фарм «Флэймс»

21-летний защитник был выбран «Флэймс» на драфте НХЛ-2020 под общим 50-м номером во 2-м раунде. В текущем сезоне он провел 31 матч в регулярном чемпионате АХЛ за «Калгари Рэнглерс» и набрал 7 (2+5) очков при полезности «+5» и 13 минутах штрафа.