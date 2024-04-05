"На личный приём к Путину" - с игрушечным автоматом. Что случилось с пенсионером-провокатором?

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Комментарии
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Eduard
Наверное хотел посмотреть на своем примере применят ли оружие,или просто рожу об стенку разобьют,а потом фамилию спросят!
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4 час.
Владимир Байден
Вы с какого хутора? Откуда ты взяла что он не россиянин а приехал из салорейха? Родился в УССР далеко не значит что ты бандеровец или предатель или диверсант. В статье то конкретики нет никакой на этот счет. Писаки пишут ради бабла и хайпа абсолютно не задумываясь о последствиях. Я тоже родился на Украине. В УССР. Но не стал же ублюдком. Отец выл военным, там служил, там на пенсию вышел. Там и похоронен. Хотя родился он и вырос на Белгородчине. Мама была наполовину украинка, наполовину полька. И что теперь, если я до 21 года прожил в УССР(окончил школу, военный ВУЗ), прослужил в ВС СССР, а с 91 года в ВС РФ 39 лет, то я тоже по вашему враг? Мозги включайте иногда.
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1 час.
александр капитонов
пусть радуется что не шлепнули. Старый дурак. А если бы не поняли, что это игрушка? Не исключено, что кто то подучил, типа выслушают... В надежде на ЧП, с летальным исходом. А вот не случилось!
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6 мин.

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