"На личный приём к Путину" - с игрушечным автоматом. Что случилось с пенсионером-провокатором?

Владимир Байден

Вы с какого хутора? Откуда ты взяла что он не россиянин а приехал из салорейха? Родился в УССР далеко не значит что ты бандеровец или предатель или диверсант. В статье то конкретики нет никакой на этот счет. Писаки пишут ради бабла и хайпа абсолютно не задумываясь о последствиях. Я тоже родился на Украине. В УССР. Но не стал же ублюдком. Отец выл военным, там служил, там на пенсию вышел. Там и похоронен. Хотя родился он и вырос на Белгородчине. Мама была наполовину украинка, наполовину полька. И что теперь, если я до 21 года прожил в УССР(окончил школу, военный ВУЗ), прослужил в ВС СССР, а с 91 года в ВС РФ 39 лет, то я тоже по вашему враг? Мозги включайте иногда.