Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 978 подписчиков

В нелегальном БАДе для похудения "Молекула" нашли наркотическое вещество

В нелегальном БАДе для похудения "Молекула" нашли наркотическое вещество

Средство широко рекламируется в интернете, но не имеет регистрации.В составе препаратов для снижения веса "Молекула" и "Молекула плюс", которые не зарегистрированы в государственном реестре, был обнаружен запрещённый наркотик сибутрамин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх