В нелегальном БАДе для похудения "Молекула" нашли наркотическое вещество

Средство широко рекламируется в интернете, но не имеет регистрации.В составе препаратов для снижения веса "Молекула" и "Молекула плюс", которые не зарегистрированы в государственном реестре, был обнаружен запрещённый наркотик сибутрамин.
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