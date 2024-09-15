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Газета «Культура»

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Фестиваль «Белая Вежа» завершится постановкой комедии Островского

Фестиваль «Белая Вежа» завершится постановкой комедии Островского

На заключительном этапе фестиваля, который проходит с 10 по 15 сентября, Государственный молодежный театр Узбекистана представит комедию Островского «На бойком месте» на сцене Брестского академического театра драмы, передает ТАСС.

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