За 2 июля в Курской области сбили 24 украинских дрона

За день неоднократно были обстреляны село Гордеевка, деревня Викторовка, Успеновка Кореневского района, пункт пропуска «Суджа», сёла Нижний Клин и Горналь Суджанского района, посёлки Новый Путь и Тёткино, село Сергеевка, деревня Елизаветовка Глушковского района.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)