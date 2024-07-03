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Курские новости

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За 2 июля в Курской области сбили 24 украинских дрона

За 2 июля в Курской области сбили 24 украинских дрона

За день неоднократно были обстреляны село Гордеевка, деревня Викторовка, Успеновка Кореневского района, пункт пропуска «Суджа», сёла Нижний Клин и Горналь Суджанского района, посёлки Новый Путь и Тёткино, село Сергеевка, деревня Елизаветовка Глушковского района.

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