Укрепление рубля и обмен США с Китаем пошлинами. Обзор финансового рынка от 10 февраля

Российская валюта продолжает укрепляться по отношению к основным мировым валютам. Пекин ответил на решение США обложить дополнительной пошлиной в 10% все поставляемые в Штаты китайские товары Валюта Курс китайского юаня снизился на Московской бирже в ходе торговой сессии 10 февраля.
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