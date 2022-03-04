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«Бились, ловили шайбу на себя, сыграли на команду», - Ротенберг о второй победе СКА над минским «Динамо», которая произошла благодаря дублю Кузьменко

«Бились, ловили шайбу на себя, сыграли на команду», - Ротенберг о второй победе СКА над минским «Динамо», которая произошла благодаря дублю Кузьменко

Второй матч серии между СКА и минским «Динамо» после разгрома минчан со счетом 8:3 в первой игре получился более упорным.

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