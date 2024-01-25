Сбежавший на Запад актер Трескунов обратился к россиянам

Семен назвал себя патриотом страны и не согласен с теми, кто обвиняет его в ненависти к родине24-летний актер Семен Трескунов, запомнившийся массовому зрителю после сериала "Ивановы-Ивановы", уже давно проживает за пределами России.
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