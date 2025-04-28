Более 100 БПЛА атаковали Брянскую область

Этой ночью более 100 беспилотников нанесли удар по Брянской области. В результате инцидента погиб один человек, еще одна женщина была госпитализированаЭтой ночью более 100 беспилотников нанесли удар по Брянской области.
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