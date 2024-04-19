Полицейские Елабуги провели профилактическую беседу с учащимися в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Твой выбор»

В Елабуге сотрудники полиции проводят профилактическое мероприятие под условным названием «Твой выбор», главная цель которого – предупреждение групповой преступности несовершеннолетних, предотвращения вовлечения их в деструктивную деятельность, проникновения в молодежную среду экстремистской идеологии.