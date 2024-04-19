+Новости
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

+Новости

3 подписчика

Полицейские Елабуги провели профилактическую беседу с учащимися в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Твой выбор»

Полицейские Елабуги провели профилактическую беседу с учащимися в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Твой выбор»

В Елабуге сотрудники полиции проводят профилактическое мероприятие под условным названием «Твой выбор», главная цель которого – предупреждение групповой преступности несовершеннолетних, предотвращения вовлечения их в деструктивную деятельность, проникновения в молодежную среду экстремистской идеологии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх