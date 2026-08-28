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Красота за большие деньги: 6 актрис, которые дорого расплатились за попытку омолодиться

Красота за большие деньги: 6 актрис, которые дорого расплатились за попытку омолодиться

У пластической хирургии есть неприятная особенность: чек за первую процедуру иногда оказывается далеко не самым большим расходом.

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