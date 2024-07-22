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Свердловская область, г. Екатеринбург

Свердловская область, г. Екатеринбург

практически в центре Екатеринбурга, на пересечении улиц Красноармейской и Малышева, находится небоскреб "Высоцкий"   Высоцкий - является вторым, по архитектурной высоте, зданием в городе, его высота 195,45 м   здание, по сути, является 54 этажным бизнес-центром, с хорошей обзорной площадкой на крыше.

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