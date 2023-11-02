В Великобритании появится ИИ-суперкомпьютер Dawn, разработанный Dell, Intel и Кемб...

В Великобритании появится ИИ-суперкомпьютер Dawn, разработанный Dell, Intel и Кембриджским университетомDell Technologies, Intel и Кембриджский университет объявили о создании в Великобритании разработанного совместными усилиями суперкомпьютера Dawn.
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