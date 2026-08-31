Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Путин заявил, что Россия движется к завершению украинского конфликта

Путин заявил, что Россия движется к завершению украинского конфликта

Россия движется по пути к завершению украинского конфликта. Об этом заявил Владимир Путин. Об этом российский лидер сказал на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

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