Путин заявил, что Россия движется к завершению украинского конфликта

Россия движется по пути к завершению украинского конфликта. Об этом заявил Владимир Путин. Об этом российский лидер сказал на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
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главное - движуха и не важно,сколько лет пройдёт.