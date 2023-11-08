ДТП возле Jumbo: Обвиняемый признал свою вину

Вчера состоялось предварительное заседание по делу о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в июле на бульваре Дечебала в Кишиневе, в результате которого одна молодая женщина погибла, а другая осталась покалеченной на всю жизнь.
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