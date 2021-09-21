Южный Федеральный

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Кардиолог из США объяснил, в чем смертельная опасность употребления помидоров

Кардиолог из США объяснил, в чем смертельная опасность употребления помидоров

Человеку стоит полностью отказаться от употребления томатов, если он хочет продлить себе жизнь и сохранить здоровье.

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Людмила
Глупо принимать во внимание то, что идёт от американских "специалистов", особенно сейчас, когда известно, что существует план сократить человечество. Всегда лучшими были советские учёные, а они говорили, что помидоры полезны, особенно для сердечников, а уж про кукурузу и говорить нечего, она в себе содержит частицы золота, очень полезные для людей!

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