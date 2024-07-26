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100 Дорог

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Неповторимые приключения в Джайпуре: 7 впечатляющих мест

Неповторимые приключения в Джайпуре: 7 впечатляющих мест

<p>Джайпур, известный как Розовый город, является столицей самого большого штата Индии. Этот город, основанный в 1727 году махараджей Савай Джай Сингхом II, богат великолепными дворцами, внушительными фортами и живописными озерами, окруженными зелеными горами хребта Аравали.

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