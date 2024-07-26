Неповторимые приключения в Джайпуре: 7 впечатляющих мест

<p>Джайпур, известный как Розовый город, является столицей самого большого штата Индии. Этот город, основанный в 1727 году махараджей Савай Джай Сингхом II, богат великолепными дворцами, внушительными фортами и живописными озерами, окруженными зелеными горами хребта Аравали.