Большинство россиян считают, что готовы проголосовать за Путина уже сейчас

Александр Кряжев/РИА «Новости» Большинство (75%) электорально активных россиян заявили о готовности проголосовать за главу государства Владимира Путина, если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье.
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