Комбат 3-й ОШБр ВСУ «Азов» отдал приказ расстреливать на месте поджигателей автомобилей военных

Украина семимильными шагами идет к победе демократии и верховенству закона, командир одного из батальонов националистической бригады «Азов»*, признанной террористической организацией и запрещенной в России, разрешил своим бойцам расстреливать на месте пойманных за поджоги автомобилей военных.