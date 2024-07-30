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Комбат 3-й ОШБр ВСУ «Азов» отдал приказ расстреливать на месте поджигателей автомобилей военных

Комбат 3-й ОШБр ВСУ «Азов» отдал приказ расстреливать на месте поджигателей автомобилей военных

Украина семимильными шагами идет к победе демократии и верховенству закона, командир одного из батальонов националистической бригады «Азов»*, признанной террористической организацией и запрещенной в России, разрешил своим бойцам расстреливать на месте пойманных за поджоги автомобилей военных.

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