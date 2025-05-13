А подать сюда то, сам не знаю, что! И не одно! Военно-воздушные силы США начали наземные испытания боевых беспилотных аппаратов: YFQ-44A компании Anduril и YFQ-42A компании General Atomics.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
А подать сюда то, сам не знаю, что! И не одно! Военно-воздушные силы США начали наземные испытания боевых беспилотных аппаратов: YFQ-44A компании Anduril и YFQ-42A компании General Atomics.
Свежие комментарии