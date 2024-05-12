Сегодня в хуторе Берёзовка 1-я состоится фестиваль традиционной казачьей культуры "На Красную Горку".
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Сегодня в хуторе Берёзовка 1-я состоится фестиваль традиционной казачьей культуры "На Красную Горку".