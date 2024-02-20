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Hill: конгрессмены предложили альтернативный законопроект о помощи Украине

Hill: конгрессмены предложили альтернативный законопроект о помощи Украине

Как сообщает Hill, члены палаты представителей США Брайан Фитцпатрик и Джаред Голден призвали конгрессменов поддержать альтернативный вариант законопроекта о финансовой помощи Украине и Израилю и безопасности границы, в соответствии с которым Украине планируется выделить 47 млрд долларов, Израилю — 10 млрд, Индо-Тихоокеанскому региону — 5 млрд, а на операции Пентагона на Ближнем Востоке — 2 млрд.

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