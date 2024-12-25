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Петербургский дневник

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Украинская армия за сутки шесть раз обстреляла территорию ДНР

Украинская армия за сутки шесть раз обстреляла территорию ДНР

Было выпущено 17 боеприпасов Военнослужащие украинской армии за минувшие сутки шесть раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 17 боеприпасов.

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Комментарии
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АндрейБорков
И где результаты наших точечных ударов по укропитекским складам, производствам боеприпасов, энергетическим объектам и т.п.? Налеты БПЛА по нашим городам и селам не уменьшаются, обстрелы продолжаются, наши люди гибнут, при чем не на поле боя, а на нашей земле! Не пора ли уже начать громить эту УкРуину по взрослому, не какие то там &quot;точечные&quot; удары, а массированные, по всему, что движется и не движется, начиная от границы с Польшей и заканчивая прифронтовой полосой. Ведь можем же? Конечно можем! А почему не делаем? В в милосердие играем? А ведь еще Глеб Жеглов говорил, что МИЛОСЕРДИЕ ЭТО ПОПОВСКОЕ СЛОВО! К ВРАГАМ МИЛОСЕРДИЕ НЕ ПРИМЕНИМО В ПРИНЦИПЕ!
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