Украинская армия за сутки шесть раз обстреляла территорию ДНР

АндрейБорков

И где результаты наших точечных ударов по укропитекским складам, производствам боеприпасов, энергетическим объектам и т.п.? Налеты БПЛА по нашим городам и селам не уменьшаются, обстрелы продолжаются, наши люди гибнут, при чем не на поле боя, а на нашей земле! Не пора ли уже начать громить эту УкРуину по взрослому, не какие то там "точечные" удары, а массированные, по всему, что движется и не движется, начиная от границы с Польшей и заканчивая прифронтовой полосой. Ведь можем же? Конечно можем! А почему не делаем? В в милосердие играем? А ведь еще Глеб Жеглов говорил, что МИЛОСЕРДИЕ ЭТО ПОПОВСКОЕ СЛОВО! К ВРАГАМ МИЛОСЕРДИЕ НЕ ПРИМЕНИМО В ПРИНЦИПЕ!