На новых маршрутах из Вешек и Пироговского не примут «Стрелку»

По сообщению mos.ru, маршруты № 1098 и 1502 планируют открыть 19 сентября между Москвой и подмосковными поселками Вешки и Пироговский.
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