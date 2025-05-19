Кутепов предложил использовать только российские авто в каршеринге

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил использовать в каршеринговых сервисах автомобили с российской локализацией, аналогично требованиям, действующим для государственных закупок.
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