Джоэл Эмбиид: «У нас хорошие шансы»

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид после субботней победы над «Денвером» (126:119) заявил, что нынешний состав «Сиксерс» — самая сильная команда, в которой он играл за семь сезонов в НБА.
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