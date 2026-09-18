Стало известно необычное имя дочери Леди Гаги

Леди Гага впервые стала мамой. В пятницу сообщили, что 40-летняя певица и её жених Майкл Полански стали родителями, а вскоре TMZ раскрыл новые подробности: у пары родилась девочка, которую назвали Роуз Бин Полански.
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