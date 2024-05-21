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Искусственный интеллект научился предсказывать аутоиммунные болезни

Искусственный интеллект научился предсказывать аутоиммунные болезни

Ученые из Пенсильванского университета разработали новую систему искусственного интеллекта (ИИ), которая способна прогнозировать развитие аутоиммунных заболеваний на ранних стадиях и предлагать инновационные методы лечения.

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