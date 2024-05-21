Искусственный интеллект научился предсказывать аутоиммунные болезни

Ученые из Пенсильванского университета разработали новую систему искусственного интеллекта (ИИ), которая способна прогнозировать развитие аутоиммунных заболеваний на ранних стадиях и предлагать инновационные методы лечения.
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