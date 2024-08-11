Кухня и дом
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Кухня и дом

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Лето — это маленькая жизнь, которую нужно прожить на все сто! Собрали для вас все необходимое для зажигательной пляжной вечеринки: включайте музыку, наполняйте бокалы — и понеслась!

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