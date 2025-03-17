«На поводке закона»: в поисках справедливого решения

Наталья Львовна

А стерелизованные собаки жрать то не хотят? Да они несколько спокойнее, но за кусок они тоже порвать могут. А зоозащитников надо бы вот в такую стаю, нападавшую на людей, закинуть и посмотреть как они своей любовью их остановить смогут. Безопасность детей - главнее их самодурства. Только отлов, а насчёт усыпления может просто меньше болтать языками.