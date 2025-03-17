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«На поводке закона»: в поисках справедливого решения

«На поводке закона»: в поисках справедливого решения

Депутат Бурматов снова удивил общественность. На этот раз он предлагает кардинально ужесточить наказание за выгул животных без присмотра — штрафом до 50 тысяч рублей.

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Комментарии
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Наталья Львовна
А стерелизованные собаки жрать то не хотят? Да они несколько спокойнее, но за кусок они тоже порвать могут. А зоозащитников надо бы вот в такую стаю, нападавшую на людей, закинуть и посмотреть как они своей любовью их остановить смогут. Безопасность детей - главнее их самодурства. Только отлов, а насчёт усыпления может просто меньше болтать языками.
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20 час.
ирина ермакова
Господи, какая же ты дура.... И сколько вот таких в стране.....
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17 час.
ие
ирина ермакова
А ты на Шарикова похожа😂😂😂 Одно лицо. Вернее, одна морда😂😂😂😂. Вот природа пошутила так пошутила: живодерка с лицом собаки😅😅😅😅😅😅😅😅😅
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17 час.
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