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Членов "многонациональной банды", избивших двух мужчин в Кременкуле, отправили в СИЗО: как накажут

Членов "многонациональной банды", избивших двух мужчин в Кременкуле, отправили в СИЗО: как накажут

После встречи с бандитами водителя "скорой" увезли в реанимацию.Полиция Кременкуля (Челябинская область) задержала второго участника конфликта, после которого 43-летний водитель скорой помощи попал в больницу.

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