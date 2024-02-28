Членов "многонациональной банды", избивших двух мужчин в Кременкуле, отправили в СИЗО: как накажут

После встречи с бандитами водителя "скорой" увезли в реанимацию.Полиция Кременкуля (Челябинская область) задержала второго участника конфликта, после которого 43-летний водитель скорой помощи попал в больницу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии