Белорусский лидер Александр Лукашенко проинформировал о том, что западные державы сильнее заинтересованы в скорейшем прекращении ведения сражений и примирении, чем глава киевского режима Владимир Зеленский.
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