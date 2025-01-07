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Петербургский дневник

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В усадьбе Демидовых в Ленобласти пройдет историческая реконструкция победы русской армии в войне 1812 года

В усадьбе Демидовых в Ленобласти пройдет историческая реконструкция победы русской армии в войне 1812 года

Увидеть её можно бесплатно В усадьбе Демидовых в Тайцах Ленинградской области сегодня пройдёт военно-историческая реконструкция победы русской армии в Отечественной войне 1812 года «Рождественский манифест».

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