В усадьбе Демидовых в Ленобласти пройдет историческая реконструкция победы русской армии в войне 1812 года

Увидеть её можно бесплатно В усадьбе Демидовых в Тайцах Ленинградской области сегодня пройдёт военно-историческая реконструкция победы русской армии в Отечественной войне 1812 года «Рождественский манифест».
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