❗️⚡️Украина получила лицензии на производство зенитных ракет Aster-30 для ЗРК SAMP/T, корректируемых бомб AASM Hammer и крылатых ракет SCALP-EG, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
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❗️⚡️Украина получила лицензии на производство зенитных ракет Aster-30 для ЗРК SAMP/T, корректируемых бомб AASM Hammer и крылатых ракет SCALP-EG, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.