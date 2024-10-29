Вы из диаспоры? Узнайте обновленный список адресов избирательных участков за рубежом

Министерство иностранных дел сообщает, что 3 ноября 2024 года, когда в Республике Молдова состоится второй тур выборов президента, некоторые избирательные участки, открытые за рубежом, будут иметь другой адрес.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии